Появилось видео выдворения драчунов из России за границу Казахстана

Сотрудники департамента полиции Западно-Казахстанской области исполнили решение административного суда о выдворении граждан РФ, нарушивших законодательство Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Осуществлено контролируемое выдворение двух граждан РФ через пограничный пост "Сырым", двое других правонарушителей, граждан РФ, будут также выдворены за пределы территории РК после окончания срока административного ареста", — сообщили в полиции.

Напомним, в полночь 30 сентября полицейские задержали двоих нетрезвых мужчин, устроивших потасовку возле ночного клуба в Уральске. Дебоширами оказались гости из РФ. Участников конфликта доставили в Абайский отдел полиции. За совершение мелкого хулиганства мужчин наказали административным арестом на пять суток.

3 октября специализированный административный суд Уральска на основании статьи 28 Закона РК "О правовом положении иностранцев" принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки.