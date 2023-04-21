Мужчину, выбросившего жену с балкона, осудили в Астане

В Астане вынесли обвинительный приговор мужчине, выбросившему с балкона свою супругу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд №2 Алматинского района.

Обвинение было предъявлено по части 1 статьи 106УК РК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

"Д., будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил семейный скандал, применив в отношении супруги Ш. физическое насилие, стал душить, а затем поднял женщину на оконную раму балкона и вытолкнул Ш. со второго этажа, причинив тяжкий вред здоровью", - сказано в обвинительном заключении.

В суде отметили, что вина Д. доказана признательными показаниями подсудимого, показаниями потерпевшей заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела.

Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал чистосердечное раскаяние подсудимого, отягчающим - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от трёх до восьми лет.

"Приговором суда Д. признан виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и осуждён к трём годам лишения свободы", - сообщили в суде.

Приговор суда вступил в законную силу.