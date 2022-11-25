Мужчине в Алматы пересадили искусственное сердце

Фото: almaty.tv

В Алматы впервые провели операцию по пересадке искусственного сердца. Осуществили её специалисты НИИ кардиологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

60-летний мужчина последние два года страдал сердечной недостаточностью и последние 38 дней находился в стационаре НИИ. Поначалу врачи оценивали его состояние, как тяжёлое из-за нескольких сердечных заболеваний, но после успешно проведённой операции пациенту стало лучше.

"Болезнь прогрессировала. Болела голова, мучила бессонница, на ногах и животе были оттёки. Бывали дни, когда я не мог спать целые сутки. С марта очень сильно не здоровилось. Поверив в себя, я решился, что сделаю это", — рассказал Гаппар Калиев, которому пересадили искусственное сердце.

Ему имплантировали устройство, помогающее прокачивать кровь по телу. Миниатюрный насос, размером с батарейку, соединяет аорту и левый желудочек сердца. Отличительной особенностью пациентов после такой операции является то, что у них отсутствует пульс. После операции мужчина и его семья должны строго следовать правилам по приёму лекарств и регулярному медицинскому уходу.

В Казахстане программа по механической поддержке сердца внедрена на базе Национального научного кардиохирургического центра. Помимо столицы такие операции доступны и для алматинцев.

"Наши специалисты прошли обучение в лучших клиниках нашей страны, в том числе и за рубежом. То есть это операция — это итог работы коллектива на протяжении последних трёх лет. Это большая работа и кардиохирургов, и наших специалистов- кардиологов, анестезиологов-реаниматологов. Это большая командная работа", — объяснила председатель правления НИИ кардиологии и внутренних болезней Роза Куанышбекова.

Сейчас в списке получения искусственного сердца ещё один пациент. Он находится в отделении интенсивной терапии. Имплантацию проведут после того как врачи признают состояние больного подходящим для операции.