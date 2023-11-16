Мужчина сорвался с крыши двухэтажного дома в Усть-Каменогорске
Сегодня, 17:29
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Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
100Фото: Kenny10 / Shutterstock.com
31-летний мужчина упал с крыши двухэтажного дома в Усть-Каменогорске во время замеров. Он находится в коме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По информации очевидцев, 15 ноября на проспекте Шакарима недалеко от пересечения с улицей Металлургов на асфальте лежал мужчина. По предварительным данным, он сорвался с крыши двухэтажного дома, когда делал замеры.
Как отметили в ДП области, 31-летнего пострадавшего госпитализировали. Мужчина находится в коме.
"Указанный факт зарегистрирован в установленном порядке, проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
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