Мужчина сорвался с крыши двухэтажного дома в Усть-Каменогорске

31-летний мужчина упал с крыши двухэтажного дома в Усть-Каменогорске во время замеров. Он находится в коме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации очевидцев, 15 ноября на проспекте Шакарима недалеко от пересечения с улицей Металлургов на асфальте лежал мужчина. По предварительным данным, он сорвался с крыши двухэтажного дома, когда делал замеры.

Как отметили в ДП области, 31-летнего пострадавшего госпитализировали. Мужчина находится в коме.