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Мужчина сорвался с крыши двухэтажного дома в Усть-Каменогорске

Сегодня, 17:29
АВТОР
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Kenny10 / Shutterstock.com Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:29
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Фото: Kenny10 / Shutterstock.com

31-летний мужчина упал с крыши двухэтажного дома в Усть-Каменогорске во время замеров. Он находится в коме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации очевидцев, 15 ноября на проспекте Шакарима недалеко от пересечения с улицей Металлургов на асфальте лежал мужчина. По предварительным данным, он сорвался с крыши двухэтажного дома, когда делал замеры.

Как отметили в ДП области, 31-летнего пострадавшего госпитализировали. Мужчина находится в коме.

"Указанный факт зарегистрирован в установленном порядке, проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО. 

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