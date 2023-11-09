Мужчина обокрал магазин за 45 секунд в Караганде

Злоумышленник вскрыл замок одного из магазинов Караганды, украл деньги из кассы, IPhone 12 и забрал с витрины женские кроссовки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Администратор отдела рассказала подробности происшествия.

"Вечером продавец закрыла магазин в 8 вечера, а в половине девятого он уже зашёл. Он ковырнул быстро в замках отвёрткой, даже сердцевину не трогал. Сразу видно, что знающий. Пошёл к кассе: знал, где она находится. Там были деньги — 160 тысяч тенге и IPhone 12, забрал. Уже на выходе с витрины взял женские кроссовки 36-го размера. Всё это заняло у него 45 секунд", — рассказала она.

Сигнализация сразу сработала. Охрана приехала через четыре минуты. Но преступника уже не было. На место происшествия вызвали полицию. Действия взломщика сняла камера видеонаблюдения. Также на одном из видео в кадр попало лицо преступника. Полиция его уже ищет. В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что этот факт был зарегистрирован.

"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления виновных лиц. При выявлении правонарушений жителей просим своевременно звонить на номер 102", — уточнили в ДП области.

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