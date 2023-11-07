  • 7 Ноября, 20:40
  • BAIGENEWS

Мужчина ограбил микрофинансовую организацию в Атырау

Сегодня, 16:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Polisia.kz Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30
219
Фото: Polisia.kz

В Атырау по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении микрофинансовой организации,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Атырау неизвестный оргабил микрофинансовую организацию. Угрожая сотруднику офиса острым предметом, он забрал 341 тысячу тенге.

Сотрудники центра оперативного управления заметили подозрительного мужчину в медицинской маске, который вошел в офис. Они направили туда участковых инспекторов полиции. Стражи порядка по "горячим следам" задержали мужчину, который совершил ограбление.

Сейчас  в отношении 40-летнего задержанного начато расследование по пункту 4 части 2 статьи 192 Уголовного кодекса РК.

Самое читаемое

Наверх