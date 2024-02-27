Мужчина обманул нескольких таксистов в Алматы
Сегодня, 17:51
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Сегодня, 17:51Сегодня, 17:51
109Фото: polisia.kz
27-летний мужчина обманул как минимум четырёх таксистов в Алматы. Суммы ущерба варьируются от 10 до 15 тысяч тенге, передаёт BaigeNews,kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
"В ходе следствия установлено, что злоумышленник вызывал такси. По дороге, войдя в доверие, просил водителя одолжить денег. А когда вернётся на работу обещал непременно вернуть. Некоторые таксисты, не задумываясь, помогали незнакомцу. С заявлениями уже обратились четыре человека. Подозреваемый задержан", - сообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.
В прошлом мужчина был судим за серию краж.
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