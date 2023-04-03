Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео

Фото: из аккаунта Айжан Байзаковой

В социальных сетях обсуждают видео, на котором запечатлён муж блогера Айжан Байзаковой, передаёт BaigeNews.kz. Правда, на записи мужчина обнимает и целует не свою супругу, а бывшую пассию. Отмечается, что видео сделано в Стамбуле, а девушку зовут Дильназ Тулебаева.

В сети пишут, что запись сделана в то время, когда Байзакова уже была знакома со своим будущим мужем.