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Сегодня, 13:20
1732
1732Фото: из аккаунта Айжан Байзаковой
Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео
В социальных сетях обсуждают видео, на котором запечатлён муж блогера Айжан Байзаковой, передаёт BaigeNews.kz. Правда, на записи мужчина обнимает и целует не свою супругу, а бывшую пассию. Отмечается, что видео сделано в Стамбуле, а девушку зовут Дильназ Тулебаева.
В сети пишут, что запись сделана в то время, когда Байзакова уже была знакома со своим будущим мужем.
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