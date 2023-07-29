Мутная вода в Алматы: восстановлено водоснабжение в нескольких ЖК

Фото: pixabay.com

Спустя неделю ограничений водоснабжения в нескольких жилых комплексах в Медеуском районе в Алматы восстановлена подача воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Из-за ливневых дождей в горах уровень мутности в воде не изменился, что затрудняет запуск процессов водоподготовки на фильтровальной станции. Однако благодаря перенастройке системы водоснабжения в южную часть Медеуского района удалось продолжать подачу воды по графику за счёт дополнительных объемов из подземных источников. В результате подключения насосной станции "Трамплины", расположенной западнее комплекса лыжных трамплинов "Сункар", удалось восстановить водоснабжение в нескольких жилых комплексах Медеуского района, включая ЖК "Есентай", ЖК "Таушатыр" и ЖК "Акбота", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что для стабильной подачи воды через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30–40 мг/дм³. В настоящее время он колеблется в районе 148–300 мг/дм³. Лабораторные исследования воды проводятся ежечасно.

Напомним, 22 июля в связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, поэтому в части Медеуского района Алматы временно приостановлен водозабор. Из-за ограничений водоснабжения жителям Алматы установили биотуалеты.