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Жителям Алматы установили биотуалеты из-за ограничения водоснабжения
В некоторых районах Алматы ограничили водоснабжение по причине работ по устранению селевых выбросов в горах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
По данным ГКП "Алматы Су", в настоящее время ограничена подача воды потребителям по следующим адресам: микрорайоны "Юбилейный", "Тау Самал" (Каменское плато), коттеджный городок "ВИП Алем", ЖК "Европолис", улицы Керей Жанибек хандар, Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, Чайкина, проспект Достык.
Снижение давления воды на сетях наблюдается по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского, Нурмагамбетова, Сахариева, проспекту Достык, в микрорайонах "Кок тобе", "Самал-1, 3", "Горный гигант".
В Медеуском районе Алматы увеличили количество водовозов до восьми единиц, установлены биотуалеты, организована горячая линия.
Заявки по водовозам и биотуалетам принимаются по следующим номерам: + 7 775 594 90 94 (по биотуалетам), + 7 707 776 47 72 (по водовозам). Для нужд населения организована поставка питьевой воды на спецтехнике, заявки принимаются диспетчерской службой ГКП "Алматы Су" по следующим номерам: 274-66-66, +7 777-852-91-01.
По данным акимата, повышение температуры в Алматинском регионе спровоцировало таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому поднятию уровня воды, подмытию берегов, локальным селевым выбросам и мутности воды в горной реке Кіші Алматы. Вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды третьи сутки не позволяет осуществить забор необходимого объёма воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки. В связи с чем снижено давление и ограничена подача питьевой воды в южной части Медеуского района, южнее проспекта аль-Фараби.
"В июле этого года отмечается аномально жаркая погода за последние восемь лет. Из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдается активное таяние ледников", — сообщил и. о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков.
В горах Алматы устраняют последствия селевых выбросов. ДЧС проводят работы по очистке дороги, чтобы пробраться к руслу реки.
Согласно данным РГП "Казгидромет", постепенное снижение температуры воздуха ожидается с конца текущей недели. Понижение температуры воздуха способствует уменьшению таяния ледников, что стабилизирует обстановку с качеством воды.
По данным городского управления энергетики и водоснабжения, качество подаваемого в город необходимого объёма воды находится на постоянном лабораторном контроле. В связи с обвалом на горных реках концентрация мутности воды усилилась.
"В случае дальнейшего снижения температурного графика специалисты прогнозируют уменьшение концентрации мутности исходной воды, что в свою очередь приведёт к дальнейшему восстановлению подачи воды для жителей района", — сообщил руководитель управления энергетики и водоснабжения Талгат Малыбаев.
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