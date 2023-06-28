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Мусульмане Казахстана празднуют Курбан Айт
Курбан Айт один из важных праздников мусульман всего мира. В этом году в Казахстане он начинается 28 июня. В этот день люди совершают молитвы, жертвоприношение и делятся радостью друг с другом, передает BaigeNews.kz.
Курбан Айт отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. В исламских источниках говорится, что праздник стал частью религии во второй год хиджры (мусульманское летосчисление), то есть в 624 году.
В священном Коране написано, что ангел Джабраил явился к Ибрахиму во сне и передал повеление от Аллаха. Ему было приказано принести в жертву сына. Не осмелившихся на ослушание, Ибрахим вместе с сыном пошел в долину Мина к тому месту, где ныне расположена Мекка. Сын его тоже знал о повелении, но также не сопротивлялся, он был послушен отцу и Аллаху. Но когда все приготовления были осуществлены и жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать сына. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное второе рождение сына.
Считается, что Курбан Айт является одним из важнейших праздников для мусульман. Это подтверждает и главный имам мечети кажи Хайрулла Муштаг Зандаров.
"Всевышний Аллах даровал нам два великих праздника - это Курбан Айт и Рамазан Айт. Эти праздники для нас очень важны. Курбан айт важен для нас тем, что в этот праздник мы приносим жертвоприношение ради довольства Всевышнего Аллаха. Это сунна, которая осталась нам от пророков, еще до пророка Мухаммада. Жертвоприношение всегда приветствовалось в религии Аллаха. Также наш пророк повелевал и сам тоже приносил жертвоприношение, и тоже повелевал: "У кого есть возможности пусть приносят жертву. У кого есть возможность и он не сделает жертвоприношение пусть не приближается к нашим молящимся местам". Это праздник берет свою важность именно жертвоприношением", — рассказал он.
Часто в жертву приносят барана или корову. К слову, в Астане жертвоприношения планируется провести с 8:00 до 18:00. Жертвенное мясо полностью будет распределено между нуждающимся в помощи.
Специально отведённые места:
Универсальный рынок "Улжан", (бывший рынок "Саянур"), проспект Н.Тлендиева, 24, район "Сарыарка";
Рынок "Жайлау", шоссе Алаш, улица С 313, район "Байконур";
Рынок "Шанхай", шоссе Алаш 34/6 (за рынком "Кок базар"), район "Байконур";
Рынок "Шопан ата", (между рынком "Рубиком" и "Әмір"), район "Байконур";
Рынок "Баракат", улица А 369, №10 здание, район "Байконур".
По словам священнослужителя, жертвоприношение считается обязательным для мусульман и совершать его необходимо после праздничного намаза. В Астане он состоялся в 6:00.
"Наш масхаб, которого следуем мы это масхаб имама Абулханифы. В этом масхабе жертвоприношение является важным, чуть ли не обязательным. Потому что на это есть доводы, аргументы пророка. Говорится, что совершая намаз ради Аллаха, и сделай жертву на пути Всевышнего Аллаха. Для этого есть специально определенное время. То есть Курбан мы под свой лад сделать не сможем. Это время установлено нашим пророком. Оно должно соответствовать Сунне нашего пророка. А это время после праздничного намаза. Потому что пророк сказал, что тот, кто до намаза принесет жертвоприношение этот курбан не является действительным. И оно может осуществляться в течение трех дней. Но если вы не можете совершить курбан из-за финансовых трудностей, грехом это не будет, потому что курбан является уаджибом для тех, у кого материальное положение нормальное. Есть определенный минимум. Кто может себе позволить купить 96 грамм золота этому человеку является уаджибом, а кого возможности нет, этому человеку становится не обязательным приносить жертвоприношение", — объяснил имам.
В Курбан Айт принято делиться радостью. Часто дети, особенно в небольших городах и селах, бегают по соседям и просят "айттык", а взамен получают сладости.
"Айттык не противоречит нашему шариарту. Надо детей в этот священный день радовать, чтобы у детей были воспоминания, чтобы дети с нетерпением ждали праздник и радовались приходу праздника", — отметил имам.
Также Муштаг Зандаров добавил, что с каждым годом казахстанцы с уважением и радостью встречают Курбан Айт, и стараются сделать жертвоприношение.
"К Курбан Айту казахстанцы относятся очень приветливо. Так как наши предки были мусульманами и от поколения к поколению это передается. И с каждым годом нынешние мусульмане, казахстанцы очень хорошо относятся к Курбан Айту - приносят жертвоприношения. И количество с каждым годом увеличивается и празднуют в государственном масштабе. Со стороны государства это тоже приветствуется. Это очень радует. Все мусульмане Казахстана очень хорошо празднуют наш этот великий праздник Курбан Айт", — подытожил имам.
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