Мусор горит на полигоне ТБО в Кокшетау

У трассы "Кокшетау-Омск" более 100 человек тушат возгорание мусора на полигоне ТБО, передаёт BaigeNews.kz.

Предварительная площадь пожара составляет три гектара.

"В тушении задействованы силы и средства ДЧС - 90 человек личного состава и семь единиц техники и 25 человек и 17 единиц техники МИО. На данный момент возгорание не ликвидировано", - сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.