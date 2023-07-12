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instagram.com/aqmola_tjd Сегодня, 22:55
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Сегодня, 22:55
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Фото: instagram.com/aqmola_tjd

Мусор горит на полигоне ТБО в Кокшетау

У трассы "Кокшетау-Омск" более 100 человек тушат возгорание мусора на полигоне ТБО, передаёт BaigeNews.kz.

Предварительная площадь пожара составляет три гектара.

"В тушении задействованы силы и средства ДЧС - 90 человек личного состава и семь единиц техники и 25 человек и 17 единиц техники МИО. На данный момент возгорание не ликвидировано", - сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

 
 
 
 
 
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Публикация от Aqmola Tjd (@aqmola_tjd)

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Сегодня, 22:55
191
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