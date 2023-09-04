Морпорт Актау увеличил объем перевалки грузов на 24%

Свыше 2,6 миллиона тонн сухих и нефтеналивных грузов перевалено через Актауский морской торговый порт за 7 месяцев 2023 года, что на 24% выше уровня аналогичного периода прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

По информации АО "НК "ҚТЖ", порт обработал 142 тысячи тонн зерна, 114 тысяч тонн металла, свыше 13 тысяч контейнеров. На 58% выросла перевалка нефти к показателю 2022 года, до 2,1 миллиона тонн, за счет переориентации экспорта казахстанской нефти на маршрут Баку – Тбилиси – Джейхан через порт Актау.

На 87% увеличилась перевозка металла из-за роста экспорта цветных металлов через порт Актау.