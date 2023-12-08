Мороз в Астане: учеников второй смены перевели на дистанционку
Сегодня, 11:53
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Сегодня, 11:53Сегодня, 11:53
87Фото: Baigenews.kz
В Астане из-за сильного мороза и понижения температуры до -29 градусов, учащихся второй смены перевели на дистанционку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление образования.
По сообщению столичного Управления образования, в связи с ухудшением погодных условий 8 декабря 2023 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.
По данным РГП "Казгидромет", в Астане 8 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до 29 градусов ниже нуля.
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