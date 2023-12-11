Морозы до 44 градусов прогнозируют на севере Казахстана

Морозная погода сохранится на всей территории Казахстана в ближайшие три дня из-за влияния Арктического антициклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 12-13 декабря на востоке, юге и юго-востоке страны пройдет снег. В горных районах 12 декабря - сильный снег. На юге и востоке Казахстана ожидается усиление ветра, в горных районах - туманы.

Прогнозируется, что 12 и 13 декабря температура воздуха ночью опустится на северо-западе и в центре до 25-38 градусов мороза, на севере – до 30-38 мороза, на крайнем севере и северо-западе страны – до 40-44 мороза, на востоке республики - 20-38 мороза

14 декабря синоптики ожидают 32-38- градусные морозы, а в отдельных районах столбики термометров опустятся до 40-42 мороза, на юге и юго-востоке ожидается понижение до 25-30, в горных районах 33-38 мороза.