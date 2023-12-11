  • 11 Декабря, 13:30
  • BAIGENEWS

Морозы до 44 градусов прогнозируют на севере Казахстана

Сегодня, 13:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24
45
Фото: baigenews.kz

Морозная погода сохранится на всей территории Казахстана в ближайшие три дня из-за влияния Арктического антициклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 12-13 декабря на востоке, юге и юго-востоке страны пройдет снег. В горных районах 12 декабря - сильный снег. На юге и востоке Казахстана ожидается усиление ветра, в горных районах - туманы.

Прогнозируется, что 12 и 13 декабря температура воздуха ночью опустится  на северо-западе и в центре до 25-38 градусов  мороза, на севере – до 30-38 мороза, на крайнем севере и северо-западе страны – до 40-44 мороза, на востоке республики - 20-38 мороза

14 декабря синоптики ожидают 32-38- градусные морозы, а в отдельных районах столбики термометров опустятся до 40-42 мороза, на юге и юго-востоке ожидается понижение до 25-30, в горных районах 33-38 мороза.

"С 14 декабря Арктический антициклон начнёт смещаться в северо-восточном направлении и центр высокого барического образования установится над востоком Казахстана, в связи с этим на западную половину республики начнет поступать менее холодный воздух, и ожидается повышение температуры воздуха и спад морозов в ночные часы на западе до 5-16 мороза, на северо-западе до 15-35 мороза, на севере до 25-38 мороза", - сообщили в РГП "Казгидромет".

Самое читаемое

Наверх