Инновации в дорожном строительстве смогут предложить молодые ученые из Казахстана

В честь своего 65-летнего юбилея Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт объявил о запуске конкурса "Лучшая инновационная разработка в сфере дорожного строительства", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Как отметили в Минтранса, конкурс организуют для того, чтобы привлечь молодых ученых и простимулировать инновации в области дорожного строительства и инфраструктуры.

"Мы приглашаем молодых индивидуальных исследователей и коллективы из научных учреждений, университетов и коммерческих предприятий принять участие в этом значимом событии и продемонстрировать свои инновационные идеи и разработки, которые могут внести вклад в развитие дорожного строительства и инфраструктуры", - сообщила директор научно-исследовательского центра КаздорНИИ Асель Нугманова.

В ведомстве также отметили, что заявки будут принимать с 20 февраля по 25 марта. Для участия необходимо посетить официальный сайт qazjolgzi.kz, перейти в раздел "Научно-исследовательский центр" и заполнить предоставленную форму подачи.

В Минтранса сообщили, что победители конкурса будут объявлены 12 апреля в День науки Республики Казахстан.