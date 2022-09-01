Молодой уроженец Жамбылской области стал вице-министром науки и высшего образования

Фото: primeminister.kz

Постановлением Правительства Акатов Камиль Ергалиевич назначен вице-министром науки и высшего образования Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Камиль Акатов родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил университет Вуллонгонга (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса, Astana IT University.

В 2015-2016 годы — эксперт, главный экперт Проектного департамента АО "Казахстанский центр ГЧП.

С 2016 по 2022 годы работал главным менеджером, старшим менеджером, начальником управления, директором департамента АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С января 2022 и по настоящее время занимал должность председателя Правления АО "Национальное агентство по развитию иноваций "Qazinnovations".