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  • Молодой уроженец Жамбылской области стал вице-министром науки и высшего образования
primeminister.kz Вчера, 23:19
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Фото: primeminister.kz

Молодой уроженец Жамбылской области стал вице-министром науки и высшего образования

Постановлением Правительства Акатов Камиль Ергалиевич назначен вице-министром науки и высшего образования Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Камиль Акатов родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил  университет Вуллонгонга (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса, Astana IT University.

В 2015-2016 годы — эксперт,  главный экперт Проектного департамента АО "Казахстанский центр ГЧП.

С 2016 по 2022 годы работал главным менеджером, старшим менеджером, начальником управления, директором департамента  АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С января 2022 и по настоящее время занимал должность председателя Правления АО "Национальное агентство по развитию иноваций "Qazinnovations".

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#образование #назначение
Вчера, 23:19
142
Журналист

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