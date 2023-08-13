Молитесь за Мауи: Димаш Кудайберген поддержал жителей сгоревшего острова

Пожары на гавайском острове Мауи унесли более 80 жизней и загнали людей, спасающихся от огня, в воду. За развитием трагических событий на Мауи следит весь мир, в том числе пост поддержки написал всемирно известный казахстанский исполнитель и композитор Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz.

"Молитесь и помогите острову Мауи", — написал Димаш на своей странице в Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

По словам губернатора штата Джоша Грина, число жертв пожаров на Мауи увеличилось до 89 человек.

Ранее сообщалось, что на пепелище после лесных пожаров на гавайском острове Мауи идут поиски пропавших без вести людей. Их сотни.

По информации Euronews, жители Мауи говорят, что не слышали сирен и не получали предупреждений об опасности. Люди были вынуждены действовать по наитию или черпая информацию в интернете. Но сообщения зачастую противоречили друг другу. А по мере того, как огонь подступал, связь и вовсе пропадала.

Тем временем, власти пытаются оценить масштабы ущерба. Он, по предварительным подсчётам, составляет 8-10 миллиардов долларов. Тысячи людей остались без крова. Предоставление надлежащего жилья пострадавшим осложнено тем, что островная инфраструктура во многих районах полностью разрушена.