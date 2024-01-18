Мобильного оператора "Казахтелеком" передадут иностранному инвестору

Передачу одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" новому инвестору обсудили в Правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Участники обсудили ход демонополизации группы компаний АО "Казахтелеком". В частности, рассмотрен процесс вывода одного из мобильных операторов на конкурентный рынок. Было отмечено, что в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными иностранными инвесторами", - говорится в сообщении.

Ожидается, что данная мера позволит повысить качество предоставляемых населению услуг и положительно повлияет на развитие телекоммуникационной отрасли.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить работу в данном направлении.

На заседании также рассмотрены вопросы деятельности некоторых предприятий в сфере химической промышленности и ряд других.