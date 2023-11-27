  • 27 Ноября, 02:54
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Многоэтажный дом пошёл трещинами в Актау

Сегодня, 01:24
АВТОР
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lada.kz Сегодня, 01:24
Сегодня, 01:24
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Фото: lada.kz

Жильцы дома  72 во 2 микрорайоне Актау боятся, что их дом обрушится вследствие коммунальной аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Они рассказали, что из-за порыва четыре дня в подвале происходит утечка горячей воды. Это провоцирует трещины в доме.

"Из обоих кранов идет только горячая вода. Ни душ принять, ни постирать бельё не можем. В квартирах сырость ужасная. По стенам пошла плесень. А что ещё страшнее, так это то, что наш дом аварийный. Эта ситуация с горячей водой спровоцировала ещё больше трещин. Боимся, что наш дом просто рухнет. Не знаем, до кого достучаться, ЖЭК не реагирует",  рассказали жильцы дома  72.

Фото: lada.kz

В ответ на жалобы жильцов в ГКП "Каспий жылы, су арнасы" сообщили, что на тепловом колодце дома  72 произошёл порыв в подвале.

 "Дефекты имеются, но ограничений нет",  отметили в ГКП "Каспий жылы, су арнасы".

По информации коммунального предприятия, 27 ноября будут проведены необходимые работы для определения места порыва. 

"То, что вместо питьевой воды идёт горячая, это дело в перемычке. У нас отдельно идут трубопроводы питьевой и технической воды, поэтому смешивание горячей и холодной воды с нашей стороны невозможно",  ответили в ГКП "Каспий жылы, су арнасы".

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