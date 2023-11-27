Многоэтажный дом пошёл трещинами в Актау

Жильцы дома № 72 во 2 микрорайоне Актау боятся, что их дом обрушится вследствие коммунальной аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Они рассказали, что из-за порыва четыре дня в подвале происходит утечка горячей воды. Это провоцирует трещины в доме.

"Из обоих кранов идет только горячая вода. Ни душ принять, ни постирать бельё не можем. В квартирах сырость ужасная. По стенам пошла плесень. А что ещё страшнее, так это то, что наш дом аварийный. Эта ситуация с горячей водой спровоцировала ещё больше трещин. Боимся, что наш дом просто рухнет. Не знаем, до кого достучаться, ЖЭК не реагирует", — рассказали жильцы дома № 72.

Фото: lada.kz

В ответ на жалобы жильцов в ГКП "Каспий жылы, су арнасы" сообщили, что на тепловом колодце дома № 72 произошёл порыв в подвале.

"Дефекты имеются, но ограничений нет", — отметили в ГКП "Каспий жылы, су арнасы".

По информации коммунального предприятия, 27 ноября будут проведены необходимые работы для определения места порыва.