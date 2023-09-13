Много неприличного контента: депутат раскритиковал систему "Кунделик"

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров на пленарном заседании палаты раскритиковал систему "Кунделик". Она, по его словам, была насильно внедрена во все школы Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Несмотря на существование нескольких отечественных компаний, способных предоставлять электронные услуги, компетентный орган передал услуги по сбору, хранению и обработке персональных данных 4 миллионов казахстанских школьников иностранной компании без какого-либо отбора и наблюдения. В результате в этой отрасли возникла искусственная монополия, управляемая из-за рубежа", - заявил Ерлан Саиров.

Но это не единственный минус системы, судя по его словам.

"Силами внешней монополии все дети, учителя и родители Казахстана - общая численность 7 миллионов человек, вынуждены видеть ежедневную негативную рекламу в "Кунделике", которой обязало использовать государство. В том числе много рекламы чуждой этике и национальным традициям, с содержанием неприличного контента… Мало того, система "Кунделик" использует серверы госучреждения "Национальные информационные технологии", и на это Минпросвещения ежегодно выделяет 800 млн. тенге. Генпрокуратура должна проверить этот факт", - призвал мажилисмен.

Указал он и на риски утери в будущем данных учеников.

"Кунделик" — это серьезная проблема, которая способна посягнуть на личные данные наших детей, негативно сказаться на их духовном облике, задеть основы национальной безопасности. Правительству необходимо срочно исправить допущенную ошибку, вернув государству персональные данные детей, исключить сложившуюся в отрасли иностранную искусственную монополию, а также открыть путь к свободной конкуренции между отечественными компаниями", - резюмировал Саиров.

Отметим, что в системе "Кунделик" есть несколько разделов: расписание, дневник и домашние задания. Здесь же выставляются оценки за урок, четверть и итоговые за год. Эта система полностью заменила бумажные дневники.