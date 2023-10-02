Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах
Сегодня, 01:03
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Сегодня, 01:03Сегодня, 01:03
141Фото: пресс-служба правительства Армении
Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Sputnik Армения".
Цель миссии – ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных агентств ООН.
Армянская сторона ранее неоднократно настаивала на отправке миссии ООН в Нагорный Карабах.
По данным на 1 октября, в Армению прибыли более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.
Армения обратилась в суд ООН для принятия промежуточных мер для защиты этнических армян в Нагорном Карабахе. Страна заявляет, что Азербайджан нарушает Международную конвенцию по искоренению всех форм расовой дискриминации.
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