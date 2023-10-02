  • 2 Октября, 01:43
  • BAIGENEWS

Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах

Сегодня, 01:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба правительства Армении Сегодня, 01:03
Сегодня, 01:03
141
Фото: пресс-служба правительства Армении

Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Sputnik Армения".

Цель миссии – ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных агентств ООН.

Армянская сторона ранее неоднократно настаивала на отправке миссии ООН в Нагорный Карабах.

По данным на 1 октября, в Армению прибыли более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Армения обратилась в суд ООН для принятия промежуточных мер для защиты этнических армян в Нагорном Карабахе. Страна заявляет, что Азербайджан нарушает Международную конвенцию по искоренению всех форм расовой дискриминации.

Самое читаемое

Наверх