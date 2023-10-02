Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Sputnik Армения".



Цель миссии – ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных агентств ООН.

Армянская сторона ранее неоднократно настаивала на отправке миссии ООН в Нагорный Карабах.

По данным на 1 октября, в Армению прибыли более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Армения обратилась в суд ООН для принятия промежуточных мер для защиты этнических армян в Нагорном Карабахе. Страна заявляет, что Азербайджан нарушает Международную конвенцию по искоренению всех форм расовой дискриминации.