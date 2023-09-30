Армения подала иск в суд ООН против Азербайджана

Армения обратилась в суд ООН для принятия промежуточных мер для защиты этнических армян в Нагорном Карабахе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Sputnik Армения".

Армения заявляет, что Азербайджан нарушает Международную конвенцию по искоренению всех форм расовой дискриминации.

И просит суд обязать Азербайджан воздержаться от любых мер, которые прямо или косвенно могут привести к вытеснению оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или препятствовать возвращению людей в свои дома, а также вывести персонал силовых структур из гражданских учреждений в Нагорном Карабахе.

Армения также просит суд распорядиться о том, чтобы Азербайджан обеспечил беспрепятственный доступ ООН и её специализированным учреждениям к этническим армянам Нагорного Карабаха, а также способствовал и не препятствовал деятельности Красного Креста по оказанию гуманитарной помощи карабахским армянам.

По состоянию на вечер 29 сентября, в Армению прибыло 98 625 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.