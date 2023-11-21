Минтранспорта планирует внести изменения в тарифную политику КТЖ

На заседании правительства министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, докладывая о развитии железнодорожной отрасли, указал на необходимость совершенствования тарифной политики перевозок железнодорожным транспортом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“Все вышеперечисленные меры требуют больших капиталовложений. Однако тарифная политика, проводимая сейчас на услуги КТЖ, не позволяет формировать соответствующие объёмы средств. Тарифные курсы, утверждённые на услуги национального оператора, являются самыми низкими среди соседних стран”, - отметил министр.

Карабаев добавил, что многие виды грузов перевозятся по тарифам ниже себестоимости. По итогам 10 месяцев объём таких перевозок составил 88% от общего объёма перевозок.

“В этой связи для своевременной реализации проектов, направленных на развитие железнодорожной инфраструктуры, будет и дальше совершенствоваться тарифная политика с учётом интересов экономики страны. При этом, прежде всего, считаем целесообразным совершенствование тарифной политики на экспорт сырьевых товаров. Это, в свою очередь, позволит предприятиям стимулировать глубокую переработку на территории страны”, - сказал Карабаев.

Марат Карабаев в своём докладе проинформировал, что за 10 месяцев объём перевозок грузов ж/д транспортом составил 246 миллионов тонн. Это более чем на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что до конца года этот показатель достигнет 300 миллионов тонн.

Экспортные перевозки составили 70 миллионов 700 тысяч тонн, увеличившись на 8,5%.

Объём пассажирских перевозок увеличился на 2,5% и составил 16 миллионов 600 тысяч пассажиров.

В настоящее время железная дорога полностью обеспечивает потребности экономики РК в экспортном направлении. С начала года экспортные перевозки достигли 70,7 миллионов тонн с увеличением на 8,5%.