Минтранс РК прокомментировал слухи о ситуации на рынке международных грузоперевозок

На второй встрече с отечественными транспортными компаниями в Алматы прошло повторное публичное обсуждение проекта приказа министра транспорта о новой методике системы распределения иностранных бланков разрешения для осуществления международных перевозок грузов автомобильным транспортом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В концепции ведомство предлагает исключить ограничения, которые создают условия для несправедливого распределения бланков между участниками рынка и неравной конкуренции, а также образования искусственного дефицита и теневой перепродажи разрешительных документов.

Объясняя актуальность предлагаемых мер, представители Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК напомнили о последствиях, к которым приводят дискриминационные требования пока еще действующей методики

"В прошлом году от зарубежных контрагентов было получено 270 790 бланков разрешений. Из них использовано перевозчиками 162 442 или около 60%. Но, это с учетом 113 тысяч китайских бланков, которые в рамках пилотного проекта выдавались на границе КНР и поэтому использованы на 100%. Если их не брать во внимание, то за прошедший год казахстанскими грузоперевозчиками было использовано только 55 492 бланка или всего лишь 35% от общего объема выданных иностранных бланков разрешений", - отметил зампред комитета Селим Куанышулы.

К примеру, в 2023 году от Австрии Казахстан получил 500 универсальных бланков, из которых к 1 февраля 2024 года не использованы 65%. От Бельгии получено 800 бланков - 50% оказались не востребованы. Из 14 тысяч ИБР Латвии не использованы 48%. Большой спрос был на литовские "дозволы", но на сегодняшний день 20% не погашены. В системе осталось 57% из 1,2 тыс. голландских бланков, 50% из 11 тысяч российских. Также, несмотря на имевшийся спрос, в конце года оказалась ненужной половина разрешений Финляндии, Хорватии и Чехии.

"В течение года этих бланков не было, а в декабре они появились как неиспользованные. При такой картинке мы никак не можем договориться с контрагентами о получении дополнительного объема разрешений. Они тоже ведут статистику и все видят. Поэтому мы делаем новую систему распределения бланков, которая не даст избранным категориям перевозчиков получать половину всех ИБР на год вперед. Всем будет раздаваться равномерно и только по факту наличия грузов. Новые правила исключат возможность заготавливать бланки впрок, чтобы создавать искусственный дефицит и перепродавать их во время ажиотажного спроса", - прокомментировал руководитель КАТТК Алтай Али.

Кроме того, чиновники развернуто ответили на все вопросы участников рынка, в том числе и на пугающие предпринимателей домыслы и слухи.

"Говорят, что путем перецепки российские и белорусские перевозчики забирают наш рынок. Это заблуждение. Для перецепки им нужны два бланка: разрешения выезда из страны и первоначального перевозчика. С РФ в 2023 году мы, с учетом потребности отечественных перевозчиков, обменялись 11 тыс. бланков, а с Беларусью - 2,5 тыс. Именно такое количество перецепок они могли сделать. Однако перевозка путем перецепки допускается только при наличии бланка первоначального перевозчика. Если у европейского перевозчика с грузом, например, из Болгарии не будет болгарского бланка, российские или белорусские перевозчики не смогут работать даже при наличии казахстанского бланка этой страны. Поэтому информация, которую вам дают некоторые люди о том, что наш рынок якобы забирают, абсолютно не правильна", - пояснил С.Куанышулы.

Касательно муссируемых домыслов о том, что рынок также могут забрать совместные казахстанско-российские и казахстанско-белорусские компании, в числе которых есть и так называемые релоканты, заместитель председателя КАТТК сообщил, что в 2023 году СП получили всего 12% бланков от общего количества документов, выданных казахстанским перевозчикам.

"Это все открытые данные, с которыми любой при желании может ознакомиться. Конечно, есть голословные лозунги, но цифры говорят сами за себя. Кроме того, совместные предприятия – это предприятия Республики Казахстан и Предпринимательский кодекс нам не позволяет предусмотреть в их отношении какие-либо дискриминационные или антиконкурентные меры", сказал представитель Минтранса.

Также в ответ на распространяемые слухи перевозчикам напомнили о существующих и действующих мерах господдержки предпринимателей, осуществляющих перевозки в международных направлениях.

Так, при приобретении седельных тягачей грузоподъемностью от 12 до 50 тонн для осуществления международных перевозок владельцы освобождены от уплаты утильсбора с 2022 по 2025 год. Также седельные тягачи со сроком эксплуатации до 7 лет с 2023 по 2028 год освобождены от первичной регистрации. Кроме того, в Налоговом кодексе установлено, что оборот по реализации услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке. Эти меры поддержки направлены на развитие транспортных компаний, обновление машин и рост казахстанского парка грузовых автомобилей.