Всеобщее декларирование в РК: министр финансов рассказал когда начнут взимать налоги

Всеобщее декларирование помогает государству выявлять резервы, которые не поступают в бюджет в виде налогов, сообщил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Это дополнительные пенсионные и социальные отчисления, заработная плата. Это нереализованные инвестиционные проекты. Поэтому, я призываю граждан не паниковать. Я ещё раз говорю – Комитет государственных доходов и Министерство финансов не собираются какими-то репрессивными методами поступать. Мы только выполняем законные требования. Мы даём возможность всем тем лицам, которые даже ошибочно заполнили, дополнительно сдать декларации, никто не собирается сразу же их штрафовать. Наша задача – обелить рынок", - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Министр финансов заявил, что принимать решения относительно налогообложения будут после того, как станет ясна полная картина - то есть после 2025 года, когда все деньги и активы занесут в базы данных.

Напомним, с 1 января 2024 года стартует третий этап всеобщего декларирования казахстанцев. Если ранее о доходах и имуществах отчитывались государственные служащие, крупные участники страхового и банковского секторов, представители квазигосударственного сектора и их супруги, то со следующего года формы установленного образца должны будут сдавать индивидуальные предприниматели, руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги.

Ранее казахстанцы поделились своим мнением по поводу всеобщего декларирования с корреспондентом BaigeNews.kz.