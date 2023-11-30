  • 30 Ноября, 21:06
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Блиц-опрос BaigeNews: как казахстанцы относятся к обязательному декларированию доходов

Сегодня, 20:00
АВТОР
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mk-kz.kz Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00
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Фото: mk-kz.kz

Казахстанцы поделились своим мнением по поводу всеобщего декларирования с 2025 года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналист BaigeNews.kz Егор Серёгин сделал блиц-опрос жителей столицы. 

По итогам опроса выяснилось, что многие даже не в курсе о том, что с 2025 года вводится всеобщее декларирование доходов и имущества. Некоторые граждане высказывали мнение, что такая тенденция позитивная и позволит сократить большое количество серых доходов населения. 

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