Блиц-опрос BaigeNews: как казахстанцы относятся к обязательному декларированию доходов

Казахстанцы поделились своим мнением по поводу всеобщего декларирования с 2025 года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналист BaigeNews.kz Егор Серёгин сделал блиц-опрос жителей столицы.

По итогам опроса выяснилось, что многие даже не в курсе о том, что с 2025 года вводится всеобщее декларирование доходов и имущества. Некоторые граждане высказывали мнение, что такая тенденция позитивная и позволит сократить большое количество серых доходов населения.