Блиц-опрос BaigeNews: как казахстанцы относятся к обязательному декларированию доходов
Сегодня, 20:00
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Сегодня, 20:00Сегодня, 20:00
118Фото: mk-kz.kz
Казахстанцы поделились своим мнением по поводу всеобщего декларирования с 2025 года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Журналист BaigeNews.kz Егор Серёгин сделал блиц-опрос жителей столицы.
По итогам опроса выяснилось, что многие даже не в курсе о том, что с 2025 года вводится всеобщее декларирование доходов и имущества. Некоторые граждане высказывали мнение, что такая тенденция позитивная и позволит сократить большое количество серых доходов населения.
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