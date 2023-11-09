Министр экологии назвал причину частых лесных пожаров в Абайской области
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70% лесных пожаров в Абайской области - результат сельхозпалов. Такое заявление в ходе брифинга сделал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передёт корреспондент BaigeNews.kz.
В ходе брифинга у министра спросили: "Будет ли проведена масштабная проверка по поводу частых поджогов лесов в Абайской области и их продажи?", на что он ответил, что по большому лесному пожару в Абайской области нужно дождаться результатов следствия.
"Говорить можно многое, но есть заключение специальной комиссии из числа представителей заинтересованных государственных органов, где чётко сказано, что причиной пожара является сухой грозовой разряд. Тому есть доказательство – отдельно стоящее дерево, откуда и распространился пожар полностью. Это официальная версия. И мы придерживаемся именно этой версии. По умышленному поджогу давайте дождёмся результатов следствия, и потом будет понятно", - сказал Ерлан Нысанбаев.
Что касается мелких поджогов лесов, которые довольно часто случаются именно в Абайской области, то министр признал этот факт, но уточнил, что это не является основной причиной лесных пожаров. По его словам, в основном пожары в лесах возникают из-за засухи, работ по выжиганию сухой прошлогодней травы в степях и сухих грозовых разрядов.
"Мы всё время слышим разговоры о том, что поджигают умышленно. Да, были факты умышленного поджога за последние 30 лет, мы не скрываем. Но в последние годы мы видим очень засушливое лето. Сегодня службы охраны природоохранных предприятий работают в напряжённом режиме, начиная с марта по октябрь. Говорить, что в основном пожары в лесах возникают из-за поджогов, неправильно. Как показывает статистика, у нас 70% пожаров в основном приходят из степи. Я могу открыто сказать, это в основном результат сельхозпалов. Для Прииртышья очень характерно возникновение пожара по причине сухих грозовых разрядов. У меня было в практике, когда в Семипалатинском регионе за сутки происходило около 25 сухих грозовых разрядов", - сказал министр.
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