Министр экологии назвал причину частых лесных пожаров в Абайской области

70% лесных пожаров в Абайской области - результат сельхозпалов. Такое заявление в ходе брифинга сделал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передёт корреспондент BaigeNews.kz.

В ходе брифинга у министра спросили: "Будет ли проведена масштабная проверка по поводу частых поджогов лесов в Абайской области и их продажи?", на что он ответил, что по большому лесному пожару в Абайской области нужно дождаться результатов следствия.

"Говорить можно многое, но есть заключение специальной комиссии из числа представителей заинтересованных государственных органов, где чётко сказано, что причиной пожара является сухой грозовой разряд. Тому есть доказательство – отдельно стоящее дерево, откуда и распространился пожар полностью. Это официальная версия. И мы придерживаемся именно этой версии. По умышленному поджогу давайте дождёмся результатов следствия, и потом будет понятно", - сказал Ерлан Нысанбаев.

Что касается мелких поджогов лесов, которые довольно часто случаются именно в Абайской области, то министр признал этот факт, но уточнил, что это не является основной причиной лесных пожаров. По его словам, в основном пожары в лесах возникают из-за засухи, работ по выжиганию сухой прошлогодней травы в степях и сухих грозовых разрядов.