Миллиард тенге выделили на реконструкцию футбольного стадиона в Петропавловске

Фото: 24.kz

Центральный стадион Петропавловска приведут в соответствие требованиям УЕФА. Для этого из бюджета выделили свыше одного миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Подрядчик уже приступил к работе. Сдать объект обещают к середине августа.

На стадионе полностью заменят покрытие. Само футбольное поле будет с подогревом. Установят на спортобъекте новое табло и систему автополива. Всё оборудование привезли из европейских стран.

Ознакомиться с ходом реконструкции прибыл и сам представитель итальянской компании, отвечающей за соблюдение футбольных стандартов.

"После качественной реконструкции поле должно соответствовать требованиям. Поэтому мы здесь, чтобы конкретно поддержать всех наших партнёров, чтобы мы были убеждены в этом, и чтобы они выполнили все работы качественно", - сказал представитель компании из Италии Джанни Форабоски.

Как и на что тратят миллиарды из госбюджета футбольные клубы Казахстана.