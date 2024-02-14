Миллиард тенге алиментов задолжали казахстанцы в 2023 году

В Жамбылской области мерами прокуроров взысканы алименты на сумму 300 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

"В 2023 году на исполнении у частных судебных исполнителей Жамбылской области находилось 19 589 исполнительных документов о взыскании алиментов в интересах 27 548 детей, задолженность по которым составила 1 млрд тенге. Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность на сумму более 300 млн тенге на содержание 12 832 несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, прокуратурой области 76 должников по алиментам привлечены к административной ответственности по ст.669 КоАП (сумма задолженности по ним составила более 25 млн тенге).

К 56 лицам применен административный арест (задолженность по алиментам 17 млн. тенге), к 20 - взыскание административного штрафа (задолженность 8 млн тенге).

В соответствии со ст.139 УК по 10 начато досудебное расследование (в отношении 3 должников состоялись приговора судов, 6 – прекращены в связи с примирением сторон и погашением задолженности, по 2 – ведется досудебное расследование, 2 - направлены в суд).