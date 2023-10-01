Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж

Лидер национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

Заветную путёвку он выиграл на чемпионате мира, который проходит в эти дни в бельгийском городе Антверпен.

Карими стал обладателем одной из восьми именных лицензии в многоборье.

Кроме того, по одной неименной лицензии получили Бразилия, Корея, Бельгия. То есть национальные федерации этих стран будут сами решать, какого атлета повезут в Париж.

Добавим, что Милад Карими также пробился в финал ЧМ в вольных упражнениях, перекладине и многоборье.

В командных состязаниях Казахстан не попал в число 12 сборных, которые отобрались на Олимпиаду. Полными командами в Париж поедут Китай, Япония, Великобритания, США, Канада, Германия, Италия, Швейцария, Испания, Турция, Нидерланды и Украина.