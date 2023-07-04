"Микрорайоны Атырау остались без света" — Шапкенов о последствиях аварии на МАЭК

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Из-за произошедшей накануне аварии на Атырауском НПЗ и МАЭК микрорайоны Атырау остались без света. Об этом сообщил аким Атырауской области Серик Шапкенов, передаёт BaigeNews.kz.

"На левом берегу Атырау без света остались микрорайоны. Здесь и ТЭЦ, и генерация должны были работать на 160 мегаватт. Мы приняли меры, мощность ТЭЦ была увеличена до 135 мегаватт. В 21:00 мы путём синхронизации с РФ по области полностью подключили к источнику энергии. ТОО "Туз" будет подключено завтра. Проведены ремонтные работы. В целом ситуация находится на контроле. Всё оборудование подключается постепенно, завтра переходим в штатный режим", — пояснил аким на заседании правительства.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев рассказал, что ограничения по потреблению электроэнергии для потребителей уже сняли.

"На данный момент их (ограничений - прим. Авт.) нет. Но для производства установлено ограничение до 90 мегаватт. На сегодня создана комиссия для установления причины аварии. Сегодня, думаем, до 12:00 провести работу. Планируем ремонтные работы. С 6 июля планируем запустить систему", — сказал Ногаев.

Накануне промышленные предприятия и некоторые населённые пункты на Западе Казахстана остались без электроэнергии. Энергетики пояснили, что это произошло из-за аварийного отключения первого энергоблока на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК". В результате Атырау были полностью обесточены левобережная часть от села Дамбы, центральный микрорайон до села Талгайрян и частично правобережная часть города от села Алмалы до села Жумыскер.

Президент поручил госкомисии расследовать причины аварий на АНПЗ и МАЭК.