МИД КР взял на контроль дело об избиении кыргызстанца в ТРЦ в Астане

Фото: МИД Кыргызстана

МИД Кыргызстана взял на контроль дело об избиении кыргызстанца в Астане, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы внешнеполитического ведомства КР.

"13 июля 2023 года потерпевший К.А. был приглашен в посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан, в ходе встречи с послом Д. Дюшекеевым гражданину Кыргызстана была предоставлена необходимая консульско-правовая помощь. На сегодняшний день, по данному инциденту правоохранительными органами Республики Казахстан проводятся все необходимые процессуальные действия", - говорится в публикации.

Инцидент, произошедший в ТРЦ в Астане, находится на контроле министерства иностранных дел Кыргызстана.

Ранее в МВД сообщили, что по факту драки в одном из ТРЦ Астаны в отношении экс-чемпиона мира по боксу возбуждено дело по статье "хулиганство".

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева считает нужным привлечь казахстанского боксера Бейбута Шуменова к уголовной ответственности по статье 115 (угроза) УК РК за инцидент в торговом центре в Астане.