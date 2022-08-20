Международный фестиваль древних технологий и искусства проходит в Костанае

Фото: Костанайские новости

Сегодня Костанай продолжает праздновать своё 143-летие, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Международный фестиваль древних технологий на костанайской набережной собрал мастеров декоративно-прикладного творчества не только со всего Казахстана.

Сюда приехали мастера из Узбекистана и России. Ковроткачество, работы из войлока, кожи, камня, дерева.... Пройдешь по выставке - словно по истории Казахстана, в живых картинках.

Оружейные мастерские и ювелирных дел мастера. Прогулки на лошадях в полном одеянии древнего воина и показательные выступления настоящих батыров.

Все это ещё можно успеть увидеть на набережной на Гашека.