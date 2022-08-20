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Вчера, 13:50
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Международный фестиваль древних технологий и искусства проходит в Костанае
Сегодня Костанай продолжает праздновать своё 143-летие, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Костанайские новости.
Международный фестиваль древних технологий на костанайской набережной собрал мастеров декоративно-прикладного творчества не только со всего Казахстана.
Сюда приехали мастера из Узбекистана и России. Ковроткачество, работы из войлока, кожи, камня, дерева.... Пройдешь по выставке - словно по истории Казахстана, в живых картинках.
Оружейные мастерские и ювелирных дел мастера. Прогулки на лошадях в полном одеянии древнего воина и показательные выступления настоящих батыров.
Все это ещё можно успеть увидеть на набережной на Гашека.
Костанайские новости
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