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Костанайские новости Вчера, 13:50
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Фото: Костанайские новости

Международный фестиваль древних технологий и искусства проходит в Костанае

Сегодня Костанай продолжает праздновать своё 143-летие, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Международный фестиваль древних технологий на костанайской набережной собрал мастеров декоративно-прикладного творчества не только со всего Казахстана.

Сюда приехали мастера из Узбекистана и России. Ковроткачество, работы из войлока, кожи, камня, дерева.... Пройдешь по выставке - словно по истории Казахстана, в живых картинках.

Оружейные мастерские и ювелирных дел мастера. Прогулки на лошадях в полном одеянии древнего воина и показательные выступления настоящих батыров.

Все это ещё можно успеть увидеть на набережной на Гашека.

Костанайские новости
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#костанай #праздники
Вчера, 13:50
466
Журналист

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