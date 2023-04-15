Metallica выпустила новый альбом после семи лет молчания

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Рок-группа Metallica выпустила первый с 2016 года альбом 72 Seasons, его можно послушать на различных платформах, в том числе YouTube, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.



Сообщение о выходе нового альбома размещено на странице группы в Twitter.

В альбом вошли 12 треков общей продолжительностью свыше 77 минут. Последний студийный альбом группы Hardwired... To Self-Destruct вышел в 2016 году.

Ранее вокалист группы Джеймс Хетфилд пояснил, что 72 сезона - это первые 18 лет жизни человека, когда происходит формирование его личности. После выхода альбома группа намерена отправиться в турне, которое займёт 2023 и 2024 годы.

Metallica — американская метал-группа. Была основана в 1981 году. За свою музыкальную карьеру коллектив выпустил десять студийных альбомов, четыре концертных записи, двенадцать видеоальбомов, кавер-альбом и два мини-альбома.