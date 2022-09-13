Мешали спирт с водой: 9,5 тонны суррогатного алкоголя изъяли на севере Казахстана

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На севере Казахстана пресекли продажу 9,5 тонны суррогатного алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с Департаментом государственных доходов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность по перевозке и хранению с целью дальнейшего сбыта алкогольной продукции в значительном размере на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей при этом не имея разрешительных документов", - говорится в сообщении.

В результате следственно-оперативных мероприятий, проведённых на территории городов Кокшетау и Петропавловск, обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость в объёме 9,5 тонны, пустые пластиковые ёмкости, готовая алкогольная продукция, изготовленная путём разбавления чистого спирта с водой. Общая стоимость спиртосодержащей жидкости составила более 18,5 миллиона тенге.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в агентстве.