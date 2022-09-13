open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Мешали спирт с водой: 9,5 тонны суррогатного алкоголя изъяли на севере Казахстана
pixabay.com Сегодня, 09:47
182
Фото: pixabay.com

Мешали спирт с водой: 9,5 тонны суррогатного алкоголя изъяли на севере Казахстана

На севере Казахстана пресекли продажу 9,5 тонны суррогатного алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с Департаментом государственных доходов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность по перевозке и хранению с целью дальнейшего сбыта алкогольной продукции в значительном размере на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей при этом не имея разрешительных документов", - говорится в сообщении. 

В результате следственно-оперативных мероприятий, проведённых на территории городов Кокшетау и Петропавловск, обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость в  объёме 9,5 тонны, пустые пластиковые ёмкости, готовая алкогольная продукция, изготовленная путём разбавления чистого спирта с водой. Общая стоимость спиртосодержащей жидкости составила более 18,5 миллиона тенге.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в агентстве. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#АФМ #СКО #Акмолинская область
Сегодня, 09:47
182
Журналист

Рекомендуем

Наверх