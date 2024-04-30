Меня поразило, какие на западе стойкие люди - депутат Пономарёв

Депутат мажилиса Сергей Пономарёв поделился впечатлениями от поездок в затопленные регионы страны, передает BaigeNews.kz. Об этом он подробно рассказал во время общенационального телемарафона "Біз біргеміз".

"Мы пролетели, проехали около 1 000 километров и даже проплыли подтопленные посёлки. Я считаю, что МЧС сработало на высоте, потому что я сам лично видел мешки, заготовленные загодя, видел десятки километров дамб", - поделился впечатлениями депутат.

Кроме того, мажилисмен оценил выносливость казахстанцев, оказавшихся в беде. Его поразило, какие стойкие люди живут на западе страны.

"Я нигде не слышал ни жалоб, ни проклятий. Мы заплывали в один дом, в другой. В ауле, познакомился с акимом Теректинского района, женщина, такая уставшая, и видно, что не первые сутки на ногах. Она точно также со всеми общалась. Люди что говорят: "Что нам делать со скотом? Он погиб. Вернут ли нам стоимость микроволновок, утвари, мебели?" Все рассчитывают на помощь государства. Я могу точно сказать - помощь государства будет оказана всем. И я сейчас на связи с теми людьми, с которыми общался. Они мне уже звонят и спрашивают: "Как же так? Нам сейчас обещают компенсировать, построить новый дом, но за это мы даем нотариальную расписку о том, что не будем больше претендовать на помощь государства, если старый дом наш затопит". Я считаю, это абсолютно логично. Потому что дома построены прямо на берегу реки", - рассказал Сергей Пономарёв.

Председатель молодёжного крыла "Жастар рухы" Акерке Искандерова посетила восемь регионов. В эфире телемарафона она рассказала о работе волонтёров.

"Мы проводим всестороннюю работу. Оказывали помощь в построении дамбы и доставке гуманитарной помощи, эвакуации граждан. И сейчас наши волонтёры начали работу по уборке домов, которые оказались в целости и сохранности. Меня поразила сплочённость нашего народа. Волонтёры приехали из других городов, работали в других областях. И жители, несмотря на свое тяжёлое состояние, готовили нам горячую еду. Эта была самая тёплая забота с их стороны", - вспоминает Акерке Искандерова.

Ранее в эфире телемарафона представители министерства труда и социальной защиты населения рассказали, как поддерживают пострадавших от паводков казахстанцев.