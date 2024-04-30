Общенациональный телемарафон "Біз біргеміз": какую помощь оказывают пострадавшим от паводков

В Минтруда рассказали, как поддерживают пострадавших от паводков казахстанцев, передает BaigeNews.kz.

Во время общенационального телемарафон "Біз біргеміз" пресс-сенкретарь министра труда и соцзащиты населения Мадияр Уакпаев сообщил, что поддержкой охватили уже свыше 15 тысяч человек. В регионах, где объявлен режим ЧС, автоматически назначена адресная социальная помощь более пяти тысячам семей без их обращения в госорганы.

"Заработная плата порядка восьми тысячам безработных, трудоустроенных на субсидированные рабочие места, будет выплачиваться центрами трудовой мобильности без требования сведений от работодателей. Заёмщикам по программе молодёжного микрокредитования будет предоставлена отсрочка платежей. Совместно с министерством цифрового развития реализован функционал подачи заявлений через мобильное приложение электронного правительства для возмещений ущерба причинённого в результате паводка", - рассказал Мадияр Уакпаев.

Депутат мажилиса Юлия Кучинская в прямом эфире рассказала, о том, за какую пострадавшую недвижимость можно получить компенсацию.

"Все что не является жильём – не подпадает под компенсацию. Только жилье. Мы были в северных регионах, очень много кейсов, когда у людей на самом деле нет на руках документов, или дома вообще не оформлены. Это проблема и мы отдельно проводили совещания у себя с уполномоченными органами, чтобы оперативно восстановить документы этим людям и оказать помощь в восстановлении прав на имущество. На местах созданы комиссии, которые на самом деле каждый случай рассматривают индивидуально", - отметила Юлия Кучинская.

По словам депутата, если право собственности подтвердить не получится, людям прид`тся обращаться в суд. Однако, отметила Юлия Кучинская, в разговоре с представителями Верховного суда стало известно, что есть установка оперативно рассматривать такие вопросы.

Общенациональный телемарафон "Біз біргеміз" стартовал в прямом эфире сразу 10 телеканалов. В пятичасовом марафоне зрителей ждут истории очевидцев, пострадавших от паводков и репортажи журналистов.

Главные герои марафона – спасатели, медики, военнослужащие, волонтёры, полицейские, предприниматели, а также жители регионов, ставшие реальным олицетворением единства и сплочённости нашего народа в тяжёлые дни. Рискуя собственным здоровьем и жизнью, они с честью выполнили и продолжают выполнять свой служебный и гражданский долг.