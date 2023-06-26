Менеджер страховой торговала талонами о прохождении ТО в Караганде

Фото: polisia.kz

Менеджер страховой компании организовала нелегальный бизнес под прикрытием. Она продавала фальшивые документы о прохождении технического осмотра автотранспорта. Женщину задержали в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У мошенницы изъяли 24 бланка с печатями, свидетельствующими, что она занималась подделкой, изготовлением и сбытом документов о прохождении технического осмотра автотранспортного средства.

"Кроме того, по месту проживания подозреваемой также изъяли печать страховой компании РФ, 33 бланка страховой компании РФ, 30 диагностических карт на различные транспортные средства, пневматический пистолет, два ножа", - говорится в сообщении.

t.me/POLICE_of_KZ

Ведётся досудебное расследование по статье 385 УК РК - "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".

Ранее суд вынес приговор бывшим чиновникам, организовавшим бизнес на незаконной регистрации автомобилей в Астане.