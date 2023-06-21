ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане

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В Астане вынесли приговор в отношении ОПГ в сфере транспортного контроля, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу Антикора.

И.о. руководителя Инспекции транспортного контроля Астаны Кудайбергенов К. и его сообщницу Шумбасова Б. приговорили к 10 годам лишения свободы.

Оба обвинялись в создании и руководстве организованной преступной группой, подделке диагностических карт и внесении ложных сведений в информационную систему о прохождении технического осмотра.

Другие тринадцать участников ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы, еще 4 лица приговорены к 2 годам ограничения свободы.

Также приговором суда признаны виновными в получении взяток другие должностные лица.

Всего ОПГ незаконно зарегистрировало порядка 350 тысяч автотранспортных средств.

Приговор не вступил в законную силу.