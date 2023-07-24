Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников

Фото: polisia.kz

Менеджер одного из костанайских банков вызвал полицию, когда понял, что пришедшая за оформлением кредита пенсионерка хочет оформить займ для запугавших её мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт полиции Костаная.

Пенсионерка обратилась в отделение банка с просьбой оформить ей крупный кредит. Когда менеджер сообщил, что займ одобрен на полтора миллиона тенге, женщина позвонила неизвестным и сообщила об этом. Сотрудник банка стал расспрашивать, на что пойдут деньги, но она отказалась сообщать какие-либо сведения. Тогда он сообщил об этом в службу безопасности и полицию.

В ходе разбирательств полицейские установили, что деньги необходимо было перечислить мошенникам, которые сообщили женщине, что её дочь, проживающая в России, находится в тяжёлом состоянии в больнице. Во время назначенной встречи для передачи денег, сотрудники полиции на месте задержали 20-летнего дроппера.

Оказалось, что молодой человек искал работу через соцсети, где на него вышли те самые мошенники, которые предложили такой "лёгкий" вид заработка, с ежедневной заработной платой от 50 до 100 тысяч тенге.

"В такой стрессовой ситуации первое, что приходит в голову, идти и искать деньги. Я даже не подумала перезвонить дочери, так как была очень взволнованна. Но благодаря бдительности сотрудников мошенникам не удалось меня обмануть, за что благодарна всем, кто помогал мне в этой ситуации", — отметила женщина.\

Ранее в Актобе, задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 15 миллионов тенге.