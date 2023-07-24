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  • Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников
polisia.kz Сегодня, 15:15
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Сегодня, 15:15
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Фото: polisia.kz

Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников

Менеджер одного из костанайских банков вызвал полицию, когда понял, что пришедшая за оформлением кредита пенсионерка хочет оформить займ для запугавших её мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт полиции Костаная.

Пенсионерка обратилась в отделение банка с просьбой оформить ей крупный кредит. Когда менеджер сообщил, что займ одобрен на полтора миллиона тенге, женщина позвонила неизвестным и сообщила об этом. Сотрудник банка стал расспрашивать, на что пойдут деньги, но она отказалась сообщать какие-либо сведения. Тогда он сообщил об этом в службу безопасности и полицию.

В ходе разбирательств полицейские установили, что деньги необходимо было перечислить мошенникам, которые сообщили женщине, что её дочь, проживающая в России, находится в тяжёлом состоянии в больнице. Во время назначенной встречи для передачи денег, сотрудники полиции на месте задержали 20-летнего дроппера.

Оказалось, что молодой человек искал работу через соцсети, где на него вышли те самые мошенники, которые предложили такой "лёгкий" вид заработка, с ежедневной заработной платой от 50 до 100 тысяч тенге.

"В такой стрессовой ситуации первое, что приходит в голову, идти и искать деньги. Я даже не подумала перезвонить дочери, так как была очень взволнованна. Но благодаря бдительности сотрудников мошенникам не удалось меня обмануть, за что благодарна всем, кто помогал мне в этой ситуации", — отметила женщина.\

Ранее в Актобе, задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 15 миллионов тенге.

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Сегодня, 15:15
147
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