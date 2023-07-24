- Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в области Жетысу 15:38 54
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 15:15 144
- К семи годам тюрьмы приговорили полицейских в Шымкенте 15:10 118
- Рабочий погиб на цементном заводе в Актау 14:55 176
- Два сельчанина украли нефтепродукты на 12 млн тенге в Карагандинской области 14:41 137
- Глава государства поздравил президента Узбекистана с днем рождения 14:30 136
- Приехало больше, чем уехало: Сальдо миграции в Казахстане стало положительным впервые за девять лет 14:20 240
- На 700 тысяч оштрафовали семейную пару в Павлодарской области за российские паспорта 14:04 291
- Темпы роста продаж авто в Казахстане в шесть раз выше среднемировых 13:52 229
- Водитель автобуса осужден на 2,5 года по резонансному делу в Алматы 13:35 214
- В Астане растёт заболеваемость корью, гепатитом и энтеровирусом 13:25 186
- История одной закупки: почему в Петропавловске не могут достроить общежитие за 5,7 млрд тенге 12:48 248
- Переговорщики, хакеры, IT-специалисты: в МВД описали портрет интернет-мошенников 12:32 186
- Главного редактора газеты "Сарыагаш-Информ" выпустили после 20 суток ареста 12:18 258
- "Вскрыты системные нарушения в распределении земель в Алматы" - Токаев принял главу Антикора 12:09 178
- В МВД начали временно регистрировать автомобили, ввезённые в РК из ЕАЭС 11:50 387
- Главе комитета и ряду высокопоставленных чиновников МЧС санкционировали "содержание под стражей" 11:40 209
- Минтруда хочет "отвязать" минимальную зарплату от прожиточного минимума 11:32 322
- В Петропавловске матери двух школьниц требуют наказать извращенца 11:05 543
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 11:04 250
- Главбух костанайской школы украл деньги с помощью ЭЦП директора 10:48 242
- Обнял маму спустя 25 лет: в колонии для пожизненно осужденных впервые прошло длительное свидание 10:40 1725
- С незаконной мигалкой разъезжал Mercedes без номеров по Шымкенту 10:24 264
- В Астане житель ВКО украл телефон у спящего водителя 10:17 185
- Минкультуры подало в суд на трёх букмекеров 09:59 270
- Где оказалась Рыбакина в рейтинге WTA после поражения на Уимблдоне 09:42 276
- Криптовалюту за поддельные доллары пытались купить в Алматы 09:39 190
- Суд приостановил строительство 10 домов в Караганде 09:25 305
- Боксер Бейбут Шуменов объявлен в розыск 09:13 808
- Из-за селя Шымбулак закрыли для туристов на день 09:08 234
- В Москве сообщили об очередном ударе беспилотников по городу 08:55 487
- В выборах в Испании победили правые, но создать коалицию не смогут 08:20 270
- Казахстану назвали условие для проведения чемпионата мира по футболу 07:45 466
- Размер единовременной выплаты на погребение вырос в два раза 07:27 419
- Производство кумыса механизировал фермер из ЗКО 06:48 1029
- Число госпитализированных из-за прорыва трубы в ТЦ выросло до десяти 05:33 348
- Жители затопленного дома в Костанае боятся, что им не возместят ущерб 04:00 365
- Сельчане ЗКО выступили против создания карьеров в лесном массиве 03:12 432
- 60 человек эвакуировали из горящего общежития в Астане 02:25 646
- "Условия мне ставить не надо": аким Кокшетау жёстко ответил многодетной матери 01:42 1354
- В Актобе фирма задолжала работникам зарплату, и они забрали вместо нее грузовик 00:31 570
- Африканец выращивает необычные сельхозкультуры близ Алматы 23.07.2023 687
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 801
- Правила игры в футбол на Луне разработали британские учёные 23.07.2023 527
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 1030
- Размытую селем дамбу на плотине Талгар восстановили 23.07.2023 553
- Александр Недовесов выиграл первый в карьере АТР 250 23.07.2023 541
- Фатима Ирназарова стала чемпионкой мира по пулевой стрельбе среди юниоров 23.07.2023 750
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 2718
- Двоих жителей ЗКО укусили змеи 23.07.2023 611
- Жара до 43 градусов снова ожидается в некоторых регионах Казахстана 23.07.2023 1334
- Многокилометровая очередь из грузовиков с арбузами образовалась на границе Казахстана с Россией 23.07.2023 827
- Российский суд впервые аннулировал брак из-за смены пола 23.07.2023 855
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 707
- Пациенты детской инфекционной больницы в Актау второй день сидят без воды 23.07.2023 548
- Боксёр из Казахстана побил соперника с 33 нокаутами 23.07.2023 881
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 577
- Лукашенко: Нас стали напрягать вагнеровцы. Им хочется на запад 23.07.2023 1313
- Пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции в Караганде 23.07.2023 651
- Учёные объединят клетки человеческого мозга с искусственным интеллектом 23.07.2023 601
- Юных сёрферов спасли на побережье Каспийского моря 23.07.2023 632
- "Второе сердце" для пациентов после инфаркта придумали таразские школьники 23.07.2023 874
- Десятки тысяч людей в панике эвакуируются из-за лесных пожаров в Греции 23.07.2023 571
- Илон Маск хочет заменить на Х птицу с логотипа Twitter 23.07.2023 636
- Стартовало комплексное тестирование для поступления в магистратуру 23.07.2023 578
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1090
- Упавшую с лошади в горах девушку спасли на вертолёте в ВКО 23.07.2023 714
- Гвардеец спас 12-летнего спортсмена в гребном канале Астаны 23.07.2023 670
- Почему "кофе 3 в 1" пить вредно, рассказали учёные 23.07.2023 14173
- Селевым потоком размыло дамбу на плотине Талгар: 150 человек эвакуировали 23.07.2023 757
- Стройматериалы из нефтеотходов, искусственный интеллект против инсульта – яркие проекты казахстанских ученых 23.07.2023 772
- Википедия дала сбои в некоторых странах 23.07.2023 619
- Скатова разгромили в полуфинале квалификации турнира в Хорватии 23.07.2023 638
- Победительницу "Голос Казахстана. Дети" поздравили в родном городе 23.07.2023 887
- Сократить прогулки советуют жителям столицы и ещё трёх городов в воскресенье 23.07.2023 4167
- При поддержке ПРООН презентован обновлённый турмаршрут в нацпарке в ВКО 23.07.2023 625
- Потолок рухнул в квартире 200-летней двухэтажки в Уральске 23.07.2023 860
- Духи с ароматом красного апорта создала учёная из Алматы 23.07.2023 739
- 10 медалей завоевали казахстанские каратисты на чемпионате Азии 23.07.2023 725
- Подросток на каноэ перевернулся на гребном канале Астаны 23.07.2023 787
- LOADING...
Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников
Менеджер одного из костанайских банков вызвал полицию, когда понял, что пришедшая за оформлением кредита пенсионерка хочет оформить займ для запугавших её мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт полиции Костаная.
Пенсионерка обратилась в отделение банка с просьбой оформить ей крупный кредит. Когда менеджер сообщил, что займ одобрен на полтора миллиона тенге, женщина позвонила неизвестным и сообщила об этом. Сотрудник банка стал расспрашивать, на что пойдут деньги, но она отказалась сообщать какие-либо сведения. Тогда он сообщил об этом в службу безопасности и полицию.
В ходе разбирательств полицейские установили, что деньги необходимо было перечислить мошенникам, которые сообщили женщине, что её дочь, проживающая в России, находится в тяжёлом состоянии в больнице. Во время назначенной встречи для передачи денег, сотрудники полиции на месте задержали 20-летнего дроппера.
Оказалось, что молодой человек искал работу через соцсети, где на него вышли те самые мошенники, которые предложили такой "лёгкий" вид заработка, с ежедневной заработной платой от 50 до 100 тысяч тенге.
"В такой стрессовой ситуации первое, что приходит в голову, идти и искать деньги. Я даже не подумала перезвонить дочери, так как была очень взволнованна. Но благодаря бдительности сотрудников мошенникам не удалось меня обмануть, за что благодарна всем, кто помогал мне в этой ситуации", — отметила женщина.\
Ранее в Актобе, задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 15 миллионов тенге.
-
Trend news
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 11:04 250
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 801
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 1030
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 2705
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 706
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1087
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 2196
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1015
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 899
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 844
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1034
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 1855
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 880
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1041
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1324
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1248
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1059
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14030
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 997
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2587
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1526
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2008
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2368
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2037
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 18703
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 1927
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1763
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2616
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1989
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6741
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2305
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7756
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1903
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2662
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2105
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2213
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29212
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4398
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2091
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7500
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3419
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2608
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2996
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3307
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2387
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2519
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3323
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6476
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2779
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2339
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5594
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5472
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3784
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4007
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2596
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4313
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3795
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2797
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2682
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2741
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14229
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3351
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2742
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3691
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4617
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3550
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3896
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3252
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3808
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4361
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3896
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3706
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 3195
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 4239
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2694
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 5518
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 4012
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 181887
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 3297
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 6029
-
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 576
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 971
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1225
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1077
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1262
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1571
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1655
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1681
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1926
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2113
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1838
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2140
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2352
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2382
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2479
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2452
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2563
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2675
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2741
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2324
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2791
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2922
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2367
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2660
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2845
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2632
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2526
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2733
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2368
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3101
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2634
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2701
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3641
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2932
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2768
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2827
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2703
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2598
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2451
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2758
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3254
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2899
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2829
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4927
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3012
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3847
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4721
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3239
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3548
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40425
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2987
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4278
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3589
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3403
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4284
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3732
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3721
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4218
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4267
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4571
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5210
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6267
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4885
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4423
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4457
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4224
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5350
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6309
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5614
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4708
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4190
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5130
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4101
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4458
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4495
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4963
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 5043
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4379
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5229
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5224