Ваша дочь попала в ДТП: обманувших пенсионеров на 15 миллионов тенге задержали в Актобе

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При переводе денег задержаны и водворены в ИВС трое подозреваемых.

Мошенники, обманувшие пенсионеров на крупную сумму денег, задержаны в Актобе, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

13 июля в полицию обратилась 84-летняя жительница Актобе, которая сообщила, что ее обманули неизвестные.

Под предлогом, что ее дочь попала в ДТП и необходима крупная сумма денег на ее операцию, мошенники завладели 15 миллионов тенге.

При переводе денег задержаны и водворены в ИВС трое подозреваемых – уроженцев города Алматы. У задержанных изъяты 15 миллионов тенге, которые они собирались отправить через терминалы банков на счета своим подельникам.