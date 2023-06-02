Медики рассказали о состоянии учителей из Уральска, выживших в смертельном ДТП

Фото: pixabaу

Двум учителям, выжившим в страшной аварии, провели экстренную операцию в Актобе. Женщин доставили в больницу после ДТП, которое произошло вчера и шокировало регион. Четыре педагога скончались на месте. Все они ехали в такси, водитель которого, по предварительной версии, не справился с управлением и на скорости въехал в грузовую машину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"После обследования двух пациентов взяли на операцию. Одному прооперировали правое плечо. Второму тоже сделали коленный сустав и правое предплечье. Сейчас трое пациентов находятся в реанимации. Тяжелые, стабильные", - сообщил врач-травматолог Жаслан Урумбаев.

Авария произошла неподалеку от поселка Отек, что в Кобдинском районе. Сам водитель "Лады" сейчас тоже в больнице. Он один из трех выживших. Известно, что в салоне находились учителя из Уральска. Они дистанционно учились в Актобе и ехали за дипломами. Одна из погибших – педагог Гульжайнат Кажгалиева. Она работала в 47-й школе Уральска. Коллеги говорят о ней как о целеустремленной, амбициозной, любившей учеников. В эту школу 27-летняя девушка пришла работать год назад. У нее остался восьмилетний сын. Еще двое погибших работали в районных учебных заведениях. Четвертой жертвой стала школьный психолог. У всех тоже остались дети.

"Мы, конечно, городской отдел образования, все учителя, все школы, приносим соболезнования семье погибшей. Педагог у нас работала в 47-й школе, сын учится в 47-й школе, тоже в этой школе. Оказываем всестороннюю материальную помощь семье. Для нас это большая трагедия", - прокомментировала заведующая методическим кабинетом отдела образования Уральска Индира Амиртаева.

Напомним, четыре человека погибли в ДТП на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области.