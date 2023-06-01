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Авто с педагогами из Уральска попало в ДТП, погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
27-летний водитель Lada Largus столкнулся с грузовой автомашиной DAF. В результате аварии трое пассажиров Lada Largus скончались на месте происшествия. Ещё четверо с различными травмами госпитализированы.
Как выяснилось, в Lada Largus находились педагоги из ЗКО, точное их количество пока неизвестно. Один педагог скончалась на месте. Она работала педагогом-дефектологом в СОШ №47 Уральска. Позже в больнице умерла 27-летняя женщина. По данным управления здравоохранения Актюбинской области, у неё была сочетанная травма, ушиб головного мозга, перелом ребра, вывих головки бедра, массивное кровоизлияние. Она работала сурдопедагогом в коррекционном кабинете Уральска.
В Кобдинскую ЦРБ также привезли 27-летнего водителя Lada Largus. У него сотрясение головного мозга, ушиб плеча и перелом надколенника.
Среди пострадавших ещё две женщины. Им 46 и 27 лет, у них сотрясение мозга, перелом плеча и предплечья. Они перевезены в Актобе в больницу скорой медицинской помощи.
Оказалось, педагоги заочно обучались в вузе Актобе и ехали за дипломами. Другие подробности трагедии выясняются.
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