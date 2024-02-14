Мажилисмены приняли в работу Водный кодекс
Сегодня, 11:05
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Сегодня, 11:05Сегодня, 11:05
61Фото: BaigeNews.kz
Депутаты Мажилиса приняли в работу Водный кодекс РК, передает BaigeNews.kz.
Водный кодекс был разработан по поручению президента. Глава государства не раз поднимал вопросы возможного дефицита воды. Касым-Жомарт Токаев не исключает роста дефицита воды до 15 тысяч кубометров в год до 2040 года.
Ранее президент на совещании в правительстве отметил, что министерство водных ресурсов и ирригации не добилось нужно результатов. Токаев заявил, что ведомство пока ожидаемых результатов не приносит.
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