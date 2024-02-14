  • 14 Февраля, 11:12
  • BAIGENEWS

Мажилисмены приняли в работу Водный кодекс

Сегодня, 11:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 11:05
Сегодня, 11:05
61
Фото: BaigeNews.kz

Депутаты Мажилиса приняли в работу Водный кодекс РК, передает BaigeNews.kz.

Водный кодекс был разработан по поручению президента. Глава государства не раз поднимал вопросы возможного дефицита воды. Касым-Жомарт Токаев не исключает роста дефицита воды до 15 тысяч кубометров в год до 2040 года.

Ранее президент на совещании в правительстве отметил, что министерство водных ресурсов и ирригации не добилось нужно результатов. Токаев заявил, что ведомство пока ожидаемых результатов не приносит.

Самое читаемое

Наверх