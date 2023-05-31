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кадр из трансляции заседания Сегодня, 10:34
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Сегодня, 10:34
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Фото: кадр из трансляции заседания

Мажилисмены почтили минутой молчания память жертв политических репрессий в Казахстане

С минуты молчания началось сегодня заседание мажилиса. Депутаты почтили память жертв политических репрессий в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

31 мая в Казахстане является Днём памяти жертв политических репрессий и голода.

Напомним, за годы сталинских репрессий многие представители казахской интеллигенции подверглись гонениям и позже были расстреляны как враги народа.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter пост по случаю этой даты. Он отметил, что преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании народа.

Кроме того, на территорию Казахстана тогда было сослано около пяти миллионов человек.

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Сегодня, 10:34
192
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