Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании народа - Токаев о сталинских репрессиях

Фото: akorda.kz

31 мая в Казахстане является Днём памяти жертв политических репрессий и голода. Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter пост по случаю этой даты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Сегодня мы отдаём дань памяти жертвам политических репрессий и голода. Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа. Важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших. Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого и сделать всё возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Мы должны оправдать надежды наших предков, которые выстояли во времена тяжелейших испытаний, сохранив единство нации и веру в гуманистические идеалы", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Мы должны оправдать надежды наших предков, которые выстояли во времена тяжелейших испытаний, сохранив единство нации и веру в гуманистические идеалы. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 31, 2023

Напомним, за годы сталинских репрессий многие представители казахской интеллигенции подверглись гонениям, и позже были расстреляны как враги народа.

Кроме того, на территорию Казахстана тогда было сослано около пяти миллионов человек.