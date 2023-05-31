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akorda.kz Сегодня, 08:59
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Сегодня, 08:59
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Фото: akorda.kz

Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании народа - Токаев о сталинских репрессиях

31 мая в Казахстане является Днём памяти жертв политических репрессий и голода. Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter пост по случаю этой даты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"Сегодня мы отдаём дань памяти жертвам политических репрессий и голода. Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа. Важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших. Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого и сделать всё возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Мы должны оправдать надежды наших предков, которые выстояли во времена тяжелейших испытаний, сохранив единство нации и веру в гуманистические идеалы", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, за годы сталинских репрессий многие представители казахской интеллигенции подверглись гонениям, и позже были расстреляны как враги народа. 

Кроме того, на территорию Казахстана тогда было сослано около пяти миллионов человек. 

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Сегодня, 08:59
311
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