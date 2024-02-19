Рабство детей в Улытау: Мажилисмен сделал заявление

Депутат Мажилиса Ерболат Сатыбалдин выступил с заявлением после того, как случай в области Улытау, когда патронатная семья эксплуатировала детей, получил широкий резонанс, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ерболат Сатыбалдин обратился с генеральному прокурору РК с просьбой призвать к ответственности приёмных родителей за совершение преступлений в отношении усыновлённых детей, сотрудников контролирующих социально уязвимых детей органов - за бездействие, руководителей медицинских и учебных заведений – за подготовку и приём фиктивных медицинских документов на детей. Депутат также обратился к Минздраву с просьбой незамедлительно принять меры по коррекции здоровья детей с учётом их длительного переутомления.

"Динара Закиева указала, что мобильные группы по оперативному выявлению детей, подвергшихся насилию, находящихся в трудной жизненной ситуации, являются необходимым механизмом. Необходимы такие мероприятия, в которых непосредственно участвуют представители общественности. Предлагаю поддержать и принять при рассмотрении закона предложение Динары Болатовны в качестве средства профилактики в рамках законопроекта "Об обеспечении безопасности детей", который придёт на рассмотрение Мажилис", - сказал депутат.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева на своей странице в Facebook рассказала шокирующую историю о детях, которых пять лет держали в рабстве приёмные родители.

Позже женщину, поработившую детей, задержали и водворили в изолятор временного содержания.