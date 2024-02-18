Держала в рабстве приёмных детей: задержана жительница Улытау

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева рассказала о продолжении истории о детях, которые пять лет находились в трудовом рабстве в Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

"Женщину, поработившую детей в Улытау, по результатам проведённой вчера работы, задержали и водворили в изолятор временного содержания", — написала Динара Закиева в Stories на своей странице в Instagram.

Вопиющий случай выявили в области Улытау мобильные группы прокуратуры и опеки. Трое детей из одной семьи: девочка и два мальчика в течение пяти лет подвергались истязаниям и трудовой эксплуатации.

Детей взяла патронатная семья в 2018 году, когда им было было 14, 12 и 8 лет. Старших держали на своей ферме в 20 километрах от города и заставляли ухаживать за скотом. На ферме два табуна лошадей и 18 коров.

Проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Женщина-опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и пять лет получала пособие на детей.

По выявленному факту зарегистрировано уголовное дело, проводятся экспертизы. Сейчас дети вместе и в безопасности. Им оказывают психологическую помощь.