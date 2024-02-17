Приёмных детей держали в рабстве в области Улытау

Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева на своей странице в Facebook рассказала шокирующую историю о детях, которых пять лет держали в рабстве приёмные родители, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Закиевой, вопиющий случай выявили мобильные группы прокуратуры и опеки. Оказалось, что трое детей детей из одной семьи: девочка и два мальчика тяжело работали на ферме. Детей взяла патронатная семья в 2018 году, когда им было было 14, 12 и 8 лет. Старших держали на своей ферме в 20 километрах от города и заставляли ухаживать за скотом. На ферме два табуна лошадей и 18 коров.

"Съездила в Улытау, к детям, которых 5 лет эксплуатировали на хозяйственной ферме и буквально держали в "рабстве".Сегодня с акимом области Бериком Абдыгалиулы, прокуратурой, МВД изучили все обстоятельства дела и необходимые меры. Проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и пять лет получала пособие на детей. Старшая девочка закончила колледж, но практически не была на занятиях. Второй мальчик "учится" в колледже. Органы прверили учебные заведения, как выяснилось им постоянно предоставлялись справки по болезни. Опекун угрожала девочке, что она больше не увидит братьев, если не будет выполнять работу или пожалуется. Как выяснилось, не так давно опекун интересовалась есть ли ещё дети, которых можно взять на патронат", — написала Динара Закиева.

Она уточнила, что зарегистрировано уголовное дело, проводятся экспертизы. Сейчас дети вместе и в безопасности. Детям оказывается психологическая помощь, их одели, обули, накормили.